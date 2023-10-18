برلماني: قصف مستشفى المعمداني دليل جديد على وحشية الاحتلال الإسرائيلي

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة والذي يقدر عددهم المبدئي، دليل جديد أمام العالم على وحشية الاحتلال وانتهاكه لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ومن قبلها انتهاكا للإنسانية وقيمها.

وتساءل زين الدين، في تصريحات صحفية له اليوم: ماذا ينتظر العالم ومجلس الأمن والأمم المتحدة والبرلمانات الدولية؟ متابعا: هل ينتظرون إبادة الشعب الفلسطيني أجمع أم ينتظرون تهجير الفلسطينين لتنفيذ المخطط الإسرائيلي؟

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تدخل دول العالم، لوقف ذلك العدوان الإسرائيلي الغاشم، وإنقاذ الأطفال والنساء، مشيرا إلى أن ما يقوم به الاحتلال هو جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي، وللأسف الشديد نجد دول العالم والمنظمات الدولية المعنية تصم آذانها وتعصب عيونها.

وفي ذات السياق أشاد عضو مجلس النواب، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعقد قمة دولية يوم السبت المقبل لبحث مستجدات الأوضاع للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنها تستهدف وضع حلا حاسما لتلك القضية التاريخية.

وأكد زين الدين، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية وجهودها في حلها ليس جديدا، بل هو موقف ثابت عبر التاريخ، موضحا أن تلك القمة المنتظرة هى استكمال لتلك للجهود المصرية لحل القضية حلا سياسيا عادلا وشاملا.

وتابع زين الدين، أن مصر لديها رؤية واضحة بشأن حل القضية الفلسطينية، وهى إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.