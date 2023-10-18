بالفيديو.. الأرصاد: أجواء مائلة للحرارة نهارا والقاهرة تسجل 30 درجة مئوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء على مدار هذا الأسبوع كانت خريفية وفرص الأمطار كانت موجودة على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "تن" اليوم الأربعاء، أنه يتوقع أن تقل كميات الأمطار خلال الأيام المقبلة، وفرص الأمطار ستكون خفيفة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري.

وتابعت أن البلاد ستتأثر الأيام القادمة بوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس، وتنحصر الأمطار في المناطق الساحلية من السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، موضحة أن درجات الحرارة تكون حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام.

وأردفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال الأيام المقبلة من اليوم حتي بدايات الأسبوع القادم تصل العظمي على القاهرة الكبري ما بين 29 إلى 30 درجة مئوية فترة النهار، وبالتالي الأجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأكدت أن خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس يحدث إنخفاضات فى درجات الحرارة ويكون ملحوظ أكثر خلال ساعات الليل المتأخرة، والفارق بين النهار والليل بدأ أن يكون ملحوظ، متابعة أن فترات الليل المتأخرة تكون درجات الحرارة مائلة للبرودة.