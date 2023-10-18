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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"الإدارة العامة لتنمية الشباب": استمرار فعاليات البرنامج الرئاسي العاجل لأبناء المحافظات الحدودية

محاضرات مبادرة اهل
محاضرات مبادرة اهل مصر بالمدن الحدودية
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تواصل الادارة العامة للشباب، ولليوم الثالث على التوالي، فعاليات البرنامج الرئاسي العاجل لابناء المحافظات الحدودية، واستقبلت "الادارة العامة للشباب" اليوم الأربعاء، أفواج المعسكرات الداخلية لبرنامج أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية بالمدينة الشبابية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وحسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر وإشراف إيهاب محمد طه ، وكيل المديرية  للشباب.

ومن جانبها، أكدت نادية إبراهيم السيد، مدير الإدارة العامة لتنمية الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، ان المعسكر الأول إحدى مجموعة المعسكرات الداخلية المنفذة خلال الفترة من ١٦ / ١٠ /٢٠٢٣م حتى ١٨/ ١٠ / ٢٠٢٣م. 

وأوضحت، أن الفاعليات تضمنت زيارة شركة المياه، متحف الرمال، ندوة بعنوان التحديات التي تواجه الأمن القومي حاضرها إيهاب محمد طه وكيل المديرية للشباب، وانتهي اليوم بجولة حره بإشراف العاملين بالإدارة العامة لتنمية الشباب.

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أشرف صبحى وزير الشباب البرنامج الرئاسي العاجل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مديرية الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة
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