وزير التعليم يزور السويس لافتتاح عدد من المدارس

زار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، محافظة السويس، وذلك لتفقد وافتتاح عدد من المدارس ومتابعة انتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

وكان في استقبال الوزير اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، واللواء يسري سالم مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية وخالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس، وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس.

ومن المقرر أن يقومان الوزير والمحافظ بتفقد وافتتاح عدد من المدارس بالمحافظة.

كما يعقد الوزير والمحافظ اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة لاستعراض الاجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسى الجديد.