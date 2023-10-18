بالفيديو.. الجمعيات تقدم الطعام لعائلات غزة النازحة بسبب القصف الإسرائيلي

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، محاولات إحدى الجمعيات الخيرية التي تسمى جمعية “تكية الخير” في خان يونس تخفيف وطأة نزوح الأسر الفلسطينية عن أراضيهم بتقديم وجبات الطعام للعائلات التي نزحت بسبب الغارات والقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وتعد الجمعية الطعام وتوزع الوجبات على العائلات النازحة، علما أنه منذ اندلاع التصعيد الأخير نزح مليون شخص داخل القطاع، وتعتمد الجمعية في عملها على التبرعات التي تتلقاها من أشخاص ومؤسسات داخل غزة وخارجها.

وفي هذا السياق، دق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس الثلاثاء ناقوس الخطر، محذرا من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بشكل متسارع في وقت لم يبق في المتاجر سوى ما يكفي لأربعة أو خمسة أيام من مخزون الغذاء.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، الذي أوقع الآلاف من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وينفذ جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة، التي قال إنها تأتي ردًا على عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.