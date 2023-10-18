مواجهات مع الاحتلال على حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين

اندلعت، اليوم الأربعاء، مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز الجلمة العسكري، شمال شرق جنين في الأراضي الفلسطينية، تنديدا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في المستشفى المعمداني في غزة، وراح ضحيتها مئات الشهداء.

وقالت مصادر أمنية ومحلية لـ "وفا" إن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز الجلمة أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه الشبان الذين خرجوا في تظاهرة منددة بالمجزرة، وبجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعب فلسطين.

وفي السياق، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري وتسيير آلياتها في محيط قرى وبلدات محافظة جنين.