نائب رئيس البرلمان العربي يطالب المنظمات الدولية بوضع حد للممارسات الإسرائيلية الإجرامية ضد الفلسطينيين

أدان النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، الجريمة النكراء للاحتلال الإسرائيلي الغاشم علي المستشفى المعمداني، والتي تعد انتهاكا للإنسانية وخرقا للقانون الدولي.



وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن قصف الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الأهلي المعمداني بغزة، وقتل المدنيين واستهداف الأطفال والعزل، والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، في تحد سافر لكل القوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس تعكس مدى الأفعال الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وأكد رئيس نقل النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، أن هذه الجريمة الفاحشة أثبتت للعالم أن إسرائيل وحلفاؤه أنهم بلا إنسانية، وأن الهجمات الغاشمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ستظل وصمة عار تطاردهم وتفضح شعاراتهم الرنانة بأنهم يدافعون عن حقوق الإنسان.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن الصمت الدولي والغربي المتخاذل عن نصرة الحق يفضح آرائهم حول حقوق الإنسان وقتل الأبرياء والمدنيين العزل والعالم كله يتحمل مسؤولية الأبرياء.

وطالب رئيس نقل النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية ، لوضع حد للممارسات العنصرية والإجرامية التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين.



وتساءل النائب علاء عابد، أين المجتمع الدولي وأين البرلمان الأوروبي، ومنظمات حقوق الانسان ولماذا هذا الصمت الداهم عن الجرائم الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.