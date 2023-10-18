جيش الاحتلال يدعو سكان غزة مجددًا للإخلاء باتجاه الجنوب

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأن جيش الاحتلال يدعو سكان غزة مجددا للإخلاء باتجاه الجنوب، وأعلن أن هناك “مساعدات إنسانية” في جنوب غزة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، الذي أوقع الآلاف من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وينفذ جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة، التي قال إنها تأتي ردًا على عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.