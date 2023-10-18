"قومي المرأة" بأسوان ينظم المعسكر الأول ضمن المبادرة الوطنية "دوي" لتمكين الفتيات

انطلقت فعاليات المعسكر الأول ضمن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي" والتى ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة بمدرسة الفصول الإعدادية الملحقة بمدرسة أسوان الثانوية بنات بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، وحدة تكافؤ الفرص بالإدارة التعليمية بأسوان.

وصرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة مؤكدة بأن المعسكر يضم 192 طالبة ويشمل العديد من الفعاليات والأنشطة منها تنظيم دوائر حكى للفتيات، بالإضافة إلى تنظيم ورش فنية لتعليم الحرف اليدوية البسيطة، وأعمال الصلصال، والرسومات الجدارية، فضلًا عن تقديم عروض وفقرات غنائية وإستعراضية، وأيضاً تنظيم نادي مشاهدة وحوار للأجيال والمناقشة المجتمعية بين الطالبات وأسرهم.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود لإستمرار ومواصلة فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى والمواطنين.

وفى نفس السياق، أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم تنظيم عدد 4 آلاف و250 زيارة منزلية إستهدفت توعية عدد 26 ألف 600 من السيدات والرجال والأطفال بقرى ونجوع مركزى إدفو وكوم أمبو وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" لنشر التوعية المجتمعية بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

ولفتت إلى أن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات فرع المجلس القومى للمرأة وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين، علاوة على القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام .

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