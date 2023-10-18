رئيس جامعة حلوان يجتمع مع وفد صيني لبحث آليات التعاون معهم

استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وفدًا صينيا ضم نائبتى رئيسى جامعة نانجينغ وشانغان الصينية، وسكرتير عام هيئة المنح الصينية والوفد المرافق لهم، لبحث آليات التعاون بين جامعة حلوان والجامعات الصينية، وناقش الاجتماع بحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين جامعة حلوان ونظيرتها الصينية.

وحضر الاجتماع الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وقد أعرب رئيس جامعة حلوان عن ترحيبه بالوفد الصيني وأكد أهمية تعزيز التعاون الدولي في المجالات العلمية والبحثية والتكنولوجية، وخلال كلمته رحب الدكتور السيد قنديل بالتعاون مع الجانب الصينى، مؤكدا عُمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين.

كما قام رئيس جامعة حلوان بإعطاء نبذة تعريفية عن الجامعة حيث أوضح أنها بدأت كجامعة تكنولوجية وفنية ذات تخصصات متفردة وتتميز بوجود تخصصات فريدة فى مصر والوطن العربي، مبينا أن استراتيجية الجامعة تتجه نحو الشراكات الدولية وإعادة هيكلة كل البرامج التعليمية بما يتماشى مع متطلبات العصر الراهن.

وأوضح الدكتور قنديل، أهمية تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتعليم اللغة، وتبادل المجلات العلمية والنشر الدولي بين جامعة حلوان والجامعات الصينية وكذلك تبادل الأبحاث العلمية المشتركة.

من جهته، أعرب الوفد الصيني عن استعداده لدعم التعاون المشترك بين البلدين وتوطيد العلاقات الأكاديمية والبحثية، وتعزيز فرص التبادل الثقافي والأكاديمي.