توالي ردود الأفعال الدولية المنددة بالقصف الإسرائيلي الوحشي لمستشفى المعمداني بغزة

توالت ردود الأفعال الدولية المنددة بالقصف الإسرائيلي الوحشي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة الليلة الماضية، والذي أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء، الذين كانوا يحتمون به خوفا من الحرب الدائرة ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ونيويورك.. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش القصف الإسرائيلي للمستشفى كما أدان الهجوم الإسرائيلي على مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في مخيم مغازي للاجئين في غزة أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل.

وبدوره.. أدان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري هذا الهجوم الوحشي، قائلا "كان يعمل به مرضى وعاملون في المجال الطبي ونازحون يحتمون به وكان من بين 20 مستشفى في شمال قطاع غزة، تلقى أوامر من الجيش الإسرائيلي بالإخلاء والتوجه جنوبا".

وأضاف أن تنفيذ تلك الأوامر مستحيل لعدة أسباب منها انعدام الأمن والظروف الحرجة للكثيرين من المرضى وعدم توفر سيارات الإسعاف وأماكن الإيواء البديلة للنازحين.

ومن جهتها.. أصدرت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل بيانا قالت فيه "أشعر بالفزع إزاء التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة أطفال ونساء في أعقاب الهجوم على المستشفى الأهلي في قطاع غزة".. مضيفة "أن الهجوم يؤكد التأثير المميت الذي تحدثه هذه الحرب المستمرة على الأطفال والعائلات، ففي 11 يوما فقط فقد مئات الأطفال حياتهم بشكل مأساوي - لا يشمل ذلك وفيات اليوم - وأصيب الآلاف بالجروج، ونزح أكثر من 300 ألف طفل من منازلهم".

وأدان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط بأشد العبارات "الهجوم المروع على المستشفى المعمداني"وأبدي تعاطفه مع أسر الضحايا..مجددا رفض الهجمات ضد المدنيين..مؤكدا أن مرافق الصحة وأفرادها يتمتعون بحماية خاصة وفق القانون الإنساني الدولي.. قائلا "لا يمكن أن يواصل المدنيون دفع الثمن، يجب أن يتوقف العنف والرعب".

وفي بروكسل .. أدان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني وسقوط مئات الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح..قائلا "إن استهداف البنية التحتية المدنية في غزة يشكل انتهاكا للقانون الدولي".

أضاف ميشيل - حسبما ذكرت قناة (فرانس 24) و(الحرة) الأمريكية اليوم /الأربعاء/ - "إن الهجوم على البنية التحتية المدنية لا يتماشى مع القانون الدولي".

ومن جانبه .. كتب منسق الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على وسائل التواصل الاجتماعي "أن الأخبار الواردة من المستشفى المعمداني في غزة تضيف الرعب إلى المأساة التي تتكشف أمام أعيننا منذ أيام"، واصفا الهجوم بأنه "جريمة مروعة".

وفي موسكو .. وصف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف الهجوم المميت على مستشفى المعمداني بأنه "جريمة عسكرية بشعة" .. محملا الولايات المتحدة المسؤولية النهائية عن هذه المأساة.

وقال ميدفيديف - في منشور عبر تليجرام نقلته وكالة (أنباء تاس) الروسية - "إن الضربة الشنيعة على مستشفى في قطاع غزة تشكل بلا شك جريمة حرب ، والمسؤولية النهائية عنها تقع على عاتق أولئك الذين يستفيدون بشكل ساخر من الحروب في بلدان مختلفة في قارات مختلفة، وعلى الولايات المتحدة ".

وأضاف أن واشنطن "تخصص أيضا مبالغ هائلة لعقود الأسلحة وتمنح العمل لقطاعها الدفاعي وتصدر تصريحات خادعة حول سعيها العالمي للدفاع عن القيم الديمقراطية".

