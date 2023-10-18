تمهيدا لتشغيلها.. استكمال فرش المجمعات الحكومية ضمن "حياة كريمة" في دمياط

تسلم اليوم اللواء وكيل محمد رأفت همام، سكرتير عام محافظة دمياط، فرش المجمعات الحكومية تمهيدًا لدخولها الخدمة والبدء في التشغيل لتقديم الخدمات بشكل أفضل ومتكامل للمواطنين بقري مشروعات حياة كريمة بناء على توجيهات محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، باستلام الفرش والأثاث الإدارى والتجهيزات لمجمعات الخدمات الحكومية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمه" بقرى بمركز كفر سعد، في دمياط.

في سياق متصل، تابعت "محافظ دمياط" الموقف النهائى لمشروع إنشاء مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالمحمدية، المٌقام وفقًا للبروتوكول المبرم بين المحافظة و صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تفقدت المركز الذى يضم غرف اعاشة بإجمالى ١٤٠ سريرا للمرضى والمقيمين، وملعب كرة قدم ، صالات ألعاب رياضية "جيم ، تنس طاولة، بلياردو" ، مطعم، ورش تأهيل و قاعات فنية.

وفى هذا السياق، أشادت "المحافظ" بالمستوى التنفيذى لإنشاء المركز الذى يُعد الأول من نوعه لتقديم الخدمات العلاجية من الإدمان بمحافظة دمياط.

وبذات القرية تابعت "المحافظ" موقف تشغيل مجمع الخدمات الزراعية و البيطرية ، حيث تفقدت أقسامه بعد الانتهاء من إجراءات الفرش والتجهيز واطلعت على خطط العمل بتلك الأقسام.

وعلى جانب آخر، شددت الدكتورة منال عوض، على سرعة الانتهاء من تركيب عدادات الكهرباء والمياه بالمجمعات الحكومية والزراعية ونقاط الإسعاف، مؤكدة استلام وفرش وتشغيل باقى المجمعات والنقاط خلال الفترة القادمة وتلافى جميع الملاحظات وأيضًا حصر كافة الاحتياجات لتشغيل تلك المنشآت بكامل طاقتها للانتهاء من فرشّ المجمعات الخدمية في كفر سعد في دمياط ضمن مبادرة حياة كريمة.