ads
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

هيئة الإذاعة البريطانية تحقق مع 6 من مراسليها إثر موقفهم المؤيد لفلسطين

بي بي سي
بي بي سي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عمدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى التحقيق مع 6 من مراسليها ومساهم مستقل يعمل في خدمتها العربية إثر دعمهم لفلسطين، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

ويرتبط التحقيق بأنشطة الصحفيين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدا الإعجاب وإعادة نشر محتوى مؤيد للفلسطينيين وانتقادات للاحتلال الإسرائيلي، علما أن سلوك موظفي "بي بي سي" عبر الإنترنت يخضع لقواعد "الحياد" الخاصة بها.

وأفادت تقارير وسائل الإعلام البريطانية بأن المنشورات المؤيدة لفلسطين، التي حذفت جميعها، تضمنت وصفا للمقاومة الفلسطينية بأنها تمثل "مقاتلين من أجل الحرية".

وعلى الرغم من أنه لم يتم تعليق عمل المراسلين رسميا حتى الآن، لكن تم إيقاف بثهم، كما انفصلت "بي بي سي" بالفعل عن المساهم المستقل، الذي كان يعمل مع المنفذ منذ أوائل أكتوبر.

ads
بي بي سي تحقيق 6 من مراسليها فلسطين الاحتلال الإسرائيلي المقاومة الفلسطينية
ads