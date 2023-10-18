هيئة الإذاعة البريطانية تحقق مع 6 من مراسليها إثر موقفهم المؤيد لفلسطين

عمدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى التحقيق مع 6 من مراسليها ومساهم مستقل يعمل في خدمتها العربية إثر دعمهم لفلسطين، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

ويرتبط التحقيق بأنشطة الصحفيين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدا الإعجاب وإعادة نشر محتوى مؤيد للفلسطينيين وانتقادات للاحتلال الإسرائيلي، علما أن سلوك موظفي "بي بي سي" عبر الإنترنت يخضع لقواعد "الحياد" الخاصة بها.

وأفادت تقارير وسائل الإعلام البريطانية بأن المنشورات المؤيدة لفلسطين، التي حذفت جميعها، تضمنت وصفا للمقاومة الفلسطينية بأنها تمثل "مقاتلين من أجل الحرية".

وعلى الرغم من أنه لم يتم تعليق عمل المراسلين رسميا حتى الآن، لكن تم إيقاف بثهم، كما انفصلت "بي بي سي" بالفعل عن المساهم المستقل، الذي كان يعمل مع المنفذ منذ أوائل أكتوبر.