استئناف تصوير فيلم التجربة المكسيكية.. وهؤلاء أبطاله

يستأنف صناع فيلم التجربة المكسيكية تصوير مشاهد العمل، وذلك استعدادا لطرحه بداية العام المقبل، ويضم الفيلم أربعة من نجوم الكوميديا وهم عمرو عبد الجليل وبيومى فؤاد ومحمد ثروت وأحمد فتحى وكذلك الفنان محمود حافظ، وتشارك أيضا الفنانة ليلى عز العرب وندى موسى.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي عن مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطار من المواقف الكوميدية وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدى.

وكان قد أعلن السيناريست محمود حمدان قبل أسبوعين بدء تصوير مشاهد فيلمه الجديد التجربة المكسيكية.

وكتب حمدان على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: توكلنا على الله، أول يوم تصوير الفيلم الكوميدي (التجربة المكسيكية)، إنتاج الماسة (هشام عبد الخالق)، تأليف محمود حمدان ومحمد محرز، إخراج : شادي علي.