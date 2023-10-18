باحث: قمة السلام تضع المجتمع الدولي أمام مسئوليته تجاه غزة

تحدث محمد عبدالرازق، الباحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعقد قمة دولية يوم السبت لحل القضية الفلسطينية، قائلا: "دعوة مهمة تضع المجتمع الدولى أمام مسئوليته للتعامل مع الأزمة الراهنة فى قطاع غزة".

وأضاف محمد عبدالرازق، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أنه قد تنتج عن هذه القمة قرارات مهمة منها إدخال المساعدات فى ضوء التعنت من الجانب الإسرائيلى واستمرار قصف معبر رفح من الجانب الفلسطينى.

وأوضح عبدالرازق، أن الأولوية هى إدخال المساعدات لغزة والحيلولة دون تفاقم الأزمة الإنسانية فى القطاع، وبعدها الانتقال إلى نقطة التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار، بما يسمح إلى الذهاب للأولوية الثالثة وهى مناقشة مستقبل القضية الفلسطينية فى ضوء عمليات وجولات التصعيد المتوالية لسنوات دون أى أفق للسلام.