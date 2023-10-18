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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الأمريكية: الوضع الأمني في لبنان لا يمكن التنبؤ به

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
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طالبت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان، مشيرة إلى أن الوضع الأمني المتعلق بتبادل الصواريخ والقذائف والمدفعية بين إسرائيل وحزب الله لا يمكن التنبؤ به في لبنان. 
وسمحت الخارجية، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء، بالمغادرة الطوعية والمؤقتة لأفراد عائلات موظفي الحكومة الأمريكية وبعض الموظفين غير العاملين في حالات الطوارئ من السفارة الأمريكية في بيروت. 
وكان حزب الله اللبناني دعا إلى يوم غضب تنديدًا بقصف مستشفى بغزة، في وقت تجمع المئات من المتظاهرين في محيط السفارتين الأمريكية والفرنسية في بيروت مساء أمس.
 

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الخارجية الأمريكية لبنان
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