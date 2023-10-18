الأهلي يقرر اصطحاب "شيف" لرحلة تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر اصطحاب الشيف الخاص بالفريق في رحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا بدوري السوبر الأفريقي للإشراف على وجبات البعثة طوال مدة الإقامة هناك.

تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر في القاهرة، وفى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزاني سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو في دور نصف النهائي.

والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).

كان الأهلي قد حقق الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف طارق قنديل، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا، واستقر النادي الأهلي على السفر بطائرة خاصة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا فى ضربة البداية ببطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وقيد الأهلي 30 لاعباً في قائمة الفريق الأفريقية وهم: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف -علي معلول - كريم الدبيس - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - خالد عبد الفتاح- أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - كريم نيدفيد - عمرو السولية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - كريم فؤاد - محمد الضاوي كريستو - رضا سليم - بيرسى تاو - محمود عبد المنعم كهربا - أنتوني موديست وصلاح محسن.