الجارديان: حرب غزة تعيد قضية الشرق الأوسط إلى بؤرة اهتمام الولايات المتحدة

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية في مقال افتتاحي أن الأحداث الساخنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن بسبب الحرب بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أعادت قضية الشرق الأوسط مرة أخرى إلى بؤرة اهتمام الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن الصراع الذي نشب بين الطرفين منذ ما يزيد على أسبوع تسبب في مقتل الآلاف، لافتة إلى أن الولايات المتحدة مازال يحدوها الأمل أن تنجح جهودها الدبلوماسية، التي تمثلت في الزيارات المكوكية التي يقوم بها وزير خارجيتها أنتوني بلينكن في عدد من دول الشرق الأوسطن فضلا عن زيارة الرئيس الأمريكي شخصيا للمنطقة اليوم الأربعاء، في احتواء تلك الأزمة.

ويضيف المقال أنه قبل عدة ساعات من وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط في خضم تلك الأحداث وردت أنباء عن استهداف مستشفى في غزة بقصف صاروخي عنيف أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين.

ويشير المقال إلى أن القصف الصاروخي الوحشي، دفع بإلغاء القمة الرباعية التي كان مقررًا انعقادها في العاصمة الأردنية عمان، وذلك بالتنسيق بين كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية.

وذكر المقال في هذا الصدد "أن زيارة الرئيس الأمريكي لإسرائيل في خضم تلك الأحداث الجسام يعطي انطباعا عن تأييد واشنطن للجانب الإسرائيلي كما أنه قد يمنح رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نيتانياهو دعما سياسيا مهما ولاسيما في هذا التوقيت على وجه الخصوص".

ويوضح المقال في الختام "أن الولايات المتحدة قررت القيام بتلك الزيارة بعد تلقي وعودا من جانب إسرائيل بالموافقة على توفير ممرات آمنة تسمح بوصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، مشيرا إلى أن واشنطن تبذل مساعي حثيثة للحيلولة دون وقوع مأساة إنسانية في قطاع غزة".