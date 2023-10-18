المتحدة للخدمات الإعلامية تدين القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة

أدانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد الأبرياء من الأطفال والمرضى، مشددة على أن ما يحدث يعتبر جرائم تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مرفوضة إنسانيا ودوليا.

وقالت “المتحدة للخدمات الاعلامية” في بيان لها: إنها “تدين الجريمة البشعة التي تصل إلى حد المجزرة، والتي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة، وقتل المدنيين واستهداف الأطفال والعزل، والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، في تحد سافر لكل القوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس”.

وأضافت: “أمام هذا التعدي السافر، فإن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحمل الاحتلال الإسرائيلي، بل وكل الدول الكبرى التي تقف داعمة لجرائمه ومجازره ضد الشعب الفسلطيني، تحملهم جميعا مسئولية ما يحدث في أرض فلسطين وضد الشعب الأعزل من ممارسات أثبتت تخلي العالم عن دوره وإنسانيته على مدار 8 أيام من الوحشية المفرطة دون تحرك يذكر من كل الدول الكبرى أصحاب القرار".

وتابع البيان: “خالص التعازي لأسر الشهداء، والدعاء الصادق من القلب لكل ضحايا هذه المجزرة الوحشية، ستظل دمائكم الطاهرة وقود يحرك الملايين في الدول العربية وحول العالم نحو إستعادة الانسانية والالتزام بالقانون.. كلاهما السبيل الباقي أمام عالم ساعي للسلام ولن يحتمل مزيدا من الحروب والإبادات”.

واختتمت موضحة: “إنها رفعت رأسها بتغطية إعلامية مهنية تليق بالحدث وتتسق مع موقف كل عربي شريف، وموقف مصر القادر على تغيير المعادلة”، مستشهدة بأبيات تذكر العالم الصامت بأن الصمود فلسطيني والإرادة عربية.. فإن "نجت ساق يظل ساعد ومعصم".