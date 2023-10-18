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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

غدا.. انطلاق المؤتمر العربي السابع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالأقصر

المؤتمر العربي السابع
المؤتمر العربي السابع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
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تنطلق صباح غد الخميس فعاليات المؤتمر العربي السابع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تحت عنوان “الأنظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد” برعاية وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بمحافظة الأقصر تدور فعاليات المؤتمر حول أنظمة التقاعد والهياكل والقضايا والبنى التحتية التى تؤثر على مرونتها وملائمتها واستدامتها.

ومن المزمع أن يشارك في المؤتمر البنك الدولى ومنظمة العمل الدولية وعدد من ممثلي منظمات وشركات دولية والعديد من صناديق التأمين الاجتماعي بالعالم العربي.

تجدر الإشارة إلي أن المؤتمر يحمل أجندة ثرية بها العديد من الموضوعات الخاصة بأنظمة التقاعد ويأتي من بينها مناقشة مدى تأثير الإصلاحات المؤسسية  بالدول وبالقطاعين العام والخاص على تنفيذ السياسات  العامة للحكومات، فضلاً عن كيفية إعادة أصول صناديق التقاعد وإدارة المخاطر في أسواق يسيطر عليها التضخم. 

يذكر أن مصر استضافت مؤتمر التقاعد العربي السادس العام الماضي  تحت شعار ( آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 – التغير والفرص)، ضم المؤتمر العديد من الوزراء والمسؤلين بالإضافة إلى وفود العديد من الدول العربية.

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محافظة الأقصر المؤتمر العربي السابع
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