الاتحاد النسائي الأردني: مصر لديها تجربة رائدة في تمكين المرأة

أشادت رئيس الاتحاد النسائي الأردني العام لانا كريشان بالتجربة المصرية في تمكين المرأة والشباب، مؤكدة أن مصر لديها تجربة رائدة في فتح الآفاق في مختلف المجالات والمواقع أمام المرأة والشباب.

وقالت كريشان - في حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان - إن مصر لديها تجربة قديمة وكبيرة ولديها تاريخ في دخول المرأة في مجال العمل العام، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي أعطى للمرأة المصرية مكانة كبيرة في العمل العام والمجتمع منذ أن تولى القيادة، موضحة أن المرأة المصرية لعبت دورا كبيرا خلال كافة الأزمات التي مرت بمصر منذ عام 1919.

وأوضحت كريشان أن المرأة المصرية وصلت حاليا إلى العديد من المناصب القيادية في مصر ومراكز صناع القرار، مؤكدة أن التجربة المصرية أصبحت نموذجا يحتذى به في العالم العربي.

وكشفت رئيس الاتحاد النسائي الأردني العام أن الاتحاد حريص على تبادل الخبرات والتعاون مع الجهات المصرية المهتمة بشأن المرأة والاستفادة من التجربة، مؤكدة أن العلاقات المصرية الأردنية تاريخية ومتجذرة في مختلف المجالات.

ونوهت بأن الاتحاد وكونه عضوا في الاتحاد العربي العام للمرأة يعمل على التواصل مع كافة الهيئات والاتحادات العربية وفي مقدمتها مصر من أجل تبادل الخبرات والتعاون الوثيق بينها، مشيرة إلى أن المرأة الأردنية قطعت شوطا كبيرا في العمل العام.

ولفت لانا كريشان إلى أن الاتحاد النسائي الأردني العام لديه استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالمرأة الأردنية وتنطلق من توجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بشأن ضرورة تمكين المرأة والشباب في مختلف المجالات، مؤكدا أن الاتحاد يعمل في هذا الإطار وحريص على تنفيذه.

وقالت "إن الاتحاد لديه عدة أهداف ومنها العمل على دمج المرأة في عملية التنمية الاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية والاقتصادية وإعداد البرامج التدريبية والمشروعات والتأهيلية لتثقيف المرأة وتدريبها كعضو أساسي في بناء الأسرة ومواطنة مشاركة في التنمية بكافة أشكالها".

وأضافت "أن تكوين القيادات النسائية وتأهيلها وتدريبها وتوعية المرأة بحقوقها وواجباتها وتمكينها من ممارسة حقوقها في كافة المجالات وبناء قيادات نسائية وتمثيل المرأة الأردنية في المؤتمرات الوطنية والعربية والدولية، والقيام بالدراسات والأبحاث الخاصة بالمرأة على المستويين الوطني والقومي والعمل على تشجيعها تعد من أبرز أهداف الاتحاد النسائي الأردني العام".

وأردفت "ان الاتحاد يولي من خلال تبنيه لبرنامج بناء القدرة المؤسسية للفروع والجمعيات النسائية الأعضاء فيه كل اهتمامه لتفعيل دور هذه الجمعيات في كافة فروعه بمحافظات المملكة وخاصة في الأماكن الريفية ومناطق البادية".

وشددت على أن الاتحاد يعمل وباستمرار على تحديد الاحتياجات في هذه المناطق واتخاذ التدابير اللازمة بتقديم الدعم المالي والفني وتنفيذ برامج ومشاريع وأنشطة موجهة لكافة الفئات لتخفيف الأعباء التي تواجهها من نقص في الخدمات المقدمة إليها وبالأخص قطاع المرأة والطفل فيها، مؤكدة أن الهدف هو تنفيذ توجيهات العاهل الأردني في هذا الإطار.

وبشأن الخطط التي يقوم بها الاتحاد سنويا.. قالت رئيس الاتحاد النسائي الأردني العام إن خطة الاتحاد تتضمن سنويا مجموعة من البرامج والمشاريع والأنشطة والتي يعمل الاتحاد على تنفيذها وفق موارده وإمكاناته المتاحة، مشيرة إلى أنه يتم التركيز على نوعية البرامج التوعوية والتدريبية والتأهيلية التي تساعد في تنمية وتطوير الكوادر البشرية النسائية، والتي تؤثر على حياة المرأة وأفراد أسرتها اجتماعيا واقتصاديا ومعيشيا.

وكشفت كريشان أن الاتحاد يبذل المزيد من الجهود من أجل تطوير الإطار التشريعي لحقوق المرأة والقضاء على الممارسات والأفكار المعيقة لتطورها وتفعيل مشاركتها أكثر في الحياة العامة بعد أن أثبتت جدارتها في شتى المجالات.

وحول دور الاتحاد بشأن توعية المرأة بمختلف القضايا.. أوضحت رئيس الاتحاد النسائي الأردني العام، أن الاتحاد يقوم بعمل العديد من اللقاءات والاجتماعات وورش العمل وعبر فروعه في مختلف المحافظات لتوعية المرأة والفتيات بمختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لافتة إلى أن الاتحاد حريص دائما على التواصل مع المرأة في كافة محافظات ومراكز وقرى الأردن.

وشددت على أن الاتحاد على تواصل مستمر ودائما أيضا مع كافة مؤسسات الدولة الأردنية وخصوصا الجهات المختصة بالمرأة والشباب من أجل التعاون معها وتنفيذ أهداف الاتحاد، والتي تعد جزءا لا يتجزأ من استراتيجية المملكة وتوجيهات الملك عبدالله بشأن المرأة والشباب.

وحول الخطط الاستراتيجية التي يمتلكها الاتحاد من أجل المساهمة في خطة التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري التي وضعها العاهل الأردني العام الماضي.. قالت كريشان إن الاتحاد، الذي تشرفت برئاسته منذ شهور قليلة، يعمل مع كافة أجهزة الدولة من أجل تنفيذ خطة التحديث الملكية، مشيرة إلى أن الاتحاد عقد عدة ورش ولقاءات استهدفت المرأة في القطاع الاقتصادي باعتباره ملفا مهما من ملفات خطة التحديث.

وتابعت أن الاتحاد يقوم أيضا بعمل لقاءات ومنفتح على المرأة والشباب من أجل المشاركة في العمل الحزبي والسياسي باعتباره هدفا استراتيجيا يؤكده الملك عبدالله الثاني دائما، موضحة أنه ومنذ تأكيده في خطاب العرش مؤخرا على عقد انتخابات برلمانية العام المقبل على أساس حزبي ويعمل الاتحاد على وضع خطط وآليات من أجل تأهيل المرأة والشباب لهذه الانتخابات والمشاركة في الأحزاب.

وطالبت كريشان المرأة الأردنية بضرورة التعاطي والتعامل مع المتغيرات وتتخذ من الاتحاد والهيئات المختصة بشأن المرأة وسيلة من وسائل التواصل.. مؤكدة أن الفرصة حاليا كبيرة ومضمونة بضمانة ملكية التي إعلانها العاهل الأردني في خطاب العرش لشباب وفتيات الأردن بشأن مستقبله في صناعة القرار وتحقيق أحلامهم.

وعن الهيكل التنظيمي للاتحاد كشفت كريشان أن الاتحاد يعد من المؤسسات الأهلية القديمة في الأردن وتأسس كهيئة أهلية نسائية تتمتع بالشخصية المعنوية وفقا للقانون الأردني عام 1981 ويضم في عضويته الجمعيات والأندية والهيئات الاجتماعية النسائية، والتي وصل عددها حتى الآن إلى 200 جمعية موزعة على محافظات المملكة 12، مشيرة إلى أن الأميرة بسمة بنت طلال الرئاسة الفخرية للاتحاد النسائي الأردني العام فيما يشرف على سير العمل في الاتحاد لجنة تنفيذية منتخبة مكونة من عشرين عضوة.

