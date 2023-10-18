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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

خلافات الجيرة تتحول إلى مشاجرة مسلحة وتخلف قتيلا بالطالبية

المجني عليه
المجني عليه
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في السيطرة وضبط طرفي مشاجر خلفت قتيلا بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة.

 تلقى الرائد أحمد فاروق رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بشارع ترسا بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيره نتج عنها مقتل شاب يدعى "عبدالرحمن ح" وجرى القبض علي باقي طرفي المشاجرة وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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