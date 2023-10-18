الجارديان: قصف مستشفى المعمداني في غزة يثير موجات غضب عارمة في الشرق الأوسط

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن قصف مستشفى "المعمداني" في قطاع غزة أمس الثلاثاء، والذي تسبب في مصرع وإصابة المئات من المدنيين، أثار موجات من الغضب العارم في جميع أرجاء الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة - في تقرير إخباري - إلى أن المظاهرات اندلعت في العديد من دول المنطقة تنديدا بالقصف الصاروخي الوحشي الذي استهدف المرضى بالمستشفى إلى جانب العديد ممن لجأوا إليها للاحتماء بها هربا من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح التقرير أن المئات من المتظاهرين في لبنان على سبيل المثال تجمهروا أمام السفارة الأمريكية في لبنان حيث رشقوا مبنى السفارة بالحجارة وأضرموا النار في مبنى مجاور كما تجمع مئات أخرين أمام مبنى السفارة الفرنسية في بيروت ورشقوه بالحجارة.

ونوه التقرير في هذا السياق إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت تحذيرا اليوم الأربعاء لجميع مواطنيها بتجنب السفر إلى لبنان، كما ناشدت عائلات الموظفين الأمريكيين في لبنان بمغادرة البلاد.

وأضاف التقرير أن مظاهرات مماثلة اندلعت في الأردن حيث حاول آلاف المتظاهرين اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان مما دفع قوات الشرطة إلى التدخل لتفريق المتظاهرين بإلقاء القنابل المسيلة للدموع، موضحا أن المتظاهرين رددوا شعارات تنديدا بالقصف الوحشي ومطالبين الحكومة الأردنية بإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان وإلغاء اتفاقية السلام التي وقعتها الحكومة الأردنية مع الجانب الإسرائيلي.

ونوه التقرير إلى أن وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن كان متواجدا في العاصمة الأردنية أثناء اندلاع المظاهرات أمس الثلاثاء يقود الجهود الدبلوماسية التي تبذلها بلاده من أجل احتواء الأزمة.

وأشار التقرير كذلك إلى أن مظاهرات مماثلة اندلعت في كل من إيران وليبيا وتركيا.. فضلا عن مدينة رام الله في الأراضي الفلسطينية حيث حمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات منددة بالقصف البربري.

ولفت التقرير في الختام إلى أن كلا من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يتبادلان الاتهامات فيما يخص ذلك الهجوم الوحشي حيث يتهم الجانب الفلسطيني إسرائيل بقصف المستشفى بينما تنفي الأخيرة مسؤليتها عن القصف وتتهم حركة الجهاد الفلسطينية بتوجيه الضربة الصاروخية للمستشفى بينما تنفي الحركة الفلسطينية أي صلة لها بالهجوم.