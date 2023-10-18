ads
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الفيضانات العارمة تتسبب في نزوح 26 ألف شخص بشرقي غانا

فيضانات
فيضانات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت هيئة إدارة الكوارث الوطنية في غانا أن الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار بغزارة لعدة أيام متواصلة أجبرت نحو 26 ألف شخص في شرق البلاد على ترك منازلهم والتوجه لمناطق آمنة.
وأوضحت الهيئة، في بيان نقلته صحيفة "تايمز أوف غانا"، أن الفيضانات تسببت في تدمير حقول بأكملها، فيما أغلقت المدارس بعد ارتفاع منسوب المياه خلف سدي "أكوسومبو" و"كبونج" وفيضانها.
وقال سيجي ساجي، نائب رئيس هيئة الكوارث الوطنية في غانا: "لقد نقلنا معظم المتضررين إلى مكان آمن، ونزح نحو 26 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال"، مشيرا إلى أن النازحين في حاجة إلى الماء والغذاء والدواء ونحن نعمل مع الحكومة لرعايتهم".
ووصف المسؤول الغاني هذه الفيضانات بأنها أسوأ فيضانات سجلت بهذه المنطقة منذ عام 2010 على الأقل، مؤكدا أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أية حالات وفاة بسبب هذه الفيضانات.
من جهتها، أعلنت قوات البحرية في غانا أنها أنقذت أكثر من 8 آلاف شخص كانوا عالقين في المنطقة الواقعة حول بحيرة ونهر فولتا (شرق غانا) بسبب ارتفاع منسوب المياه.
وقد تفقد رئيس غانا، نانا أكوفو أدو، المناطق المنكوبة وتعهد بمساعدة الضحايا ووجه بتشكيل لجنة لتنسيق جهود الإنقاذ.
 

ads
غانا الأمطار
ads