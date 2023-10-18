الفيضانات العارمة تتسبب في نزوح 26 ألف شخص بشرقي غانا

أعلنت هيئة إدارة الكوارث الوطنية في غانا أن الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار بغزارة لعدة أيام متواصلة أجبرت نحو 26 ألف شخص في شرق البلاد على ترك منازلهم والتوجه لمناطق آمنة.

وأوضحت الهيئة، في بيان نقلته صحيفة "تايمز أوف غانا"، أن الفيضانات تسببت في تدمير حقول بأكملها، فيما أغلقت المدارس بعد ارتفاع منسوب المياه خلف سدي "أكوسومبو" و"كبونج" وفيضانها.

وقال سيجي ساجي، نائب رئيس هيئة الكوارث الوطنية في غانا: "لقد نقلنا معظم المتضررين إلى مكان آمن، ونزح نحو 26 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال"، مشيرا إلى أن النازحين في حاجة إلى الماء والغذاء والدواء ونحن نعمل مع الحكومة لرعايتهم".

ووصف المسؤول الغاني هذه الفيضانات بأنها أسوأ فيضانات سجلت بهذه المنطقة منذ عام 2010 على الأقل، مؤكدا أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أية حالات وفاة بسبب هذه الفيضانات.

من جهتها، أعلنت قوات البحرية في غانا أنها أنقذت أكثر من 8 آلاف شخص كانوا عالقين في المنطقة الواقعة حول بحيرة ونهر فولتا (شرق غانا) بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وقد تفقد رئيس غانا، نانا أكوفو أدو، المناطق المنكوبة وتعهد بمساعدة الضحايا ووجه بتشكيل لجنة لتنسيق جهود الإنقاذ.

