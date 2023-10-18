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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جوتيريش يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

جوتيريش
جوتيريش
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش اليوم الأربعاء، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد الضربة التي تعرض لها المستشفى الأهلي "المعمداني" وأسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين.
وقال جوتيريش - في خطاب ألقاه في بكين خلال منتدى "الحزام والطريق"، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - " أدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري لتخفيف المعاناة الإنسانية الرهيبة التي نشهدها".
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن "فزعه" من مقتل المئات في الضربة التي استهدفت المستشفى بغزة، قائلا "إن هجمات حماس لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني". 
ودعا إسرائيل إلى "السماح فورا بوصول مساعدات إنسانية من دون قيود لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة وغالبيتهم العظمى من النساء والأطفال".
 

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جوتيريش غزة
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