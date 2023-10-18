ads
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إضراب شامل في الضفة الغربية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

إضراب شامل في الضفة
إضراب شامل في الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عمّ الإضراب محافظات الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني عشر على التوالي على قطاع غزة، وبالمجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف المستشفى المعمداني بمدينة غزة، وراح ضحيتها مئات الشهداء الليلة الماضية. 
وشلّ الإضراب الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية في المحافظات الشمالية، مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك والمصارف، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهير شعبية إلى الاستمرار في فعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل المناطق والشوارع والميادين.
وشهدت المواصلات العامة إضرابا في جميع الخطوط، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها.
وعّم الحداد الأراضي الفلسطينية، وجرى تنكيس الأعلام على المؤسسات الرسمية الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية. 
 

ads
الضفة الغربية قطاع غزة العدوان الإسرائيلي
ads