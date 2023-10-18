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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخارجية الأمريكية ترفع مستوى التحذير من السفر للبنان

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
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رفعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى تحذيرها من السفر إلى لبنان إلى المستوى الرابع ؛ بسبب التوترات بين حزب الله وإسرائيل.
وسمحت الخارجية بالمغادرة الطوعية والمؤقتة لأفراد عائلات موظفي الحكومة الأمريكية وبعض الموظفين غير الأساسيين من سفارة واشنطن في بيروت بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به في لبنان.
ورفع التحذير إلى المستوى الرابع، يعني التصريح بمغادرة أفراد عائلات موظفي الحكومة الأمريكية وبعض الموظفين غير العاملين في حالات الطوارئ على أساس كل حالة على حدة.
ويتضمن التحذير على عدم التوجه إلى الحدود مع سوريا بسبب الصراع المسلح وعدم الذهاب للحدود مع إسرائيل بسبب احتمال نشوب نزاع مسلح ولا إلى مخيمات اللاجئين بسبب احتمال وقوع اشتباكات مسلحة.
 

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الخارجية الأمريكية إسرائيل حزب الله لبنان
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