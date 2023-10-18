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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني: موافقة "النواب" على قانون التيسيرات يؤكد حرص الدولة لتلبية مطالب أبنائها بالخارج

النائب أحمد أبوزيد
النائب أحمد أبوزيد
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أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين بالخارج فرصة جديدة لاستفادة المصريين بالخارج من مبادرة تيسير استيراد السيارات ، وهو ما يعكس حرص الدولة على تلبية احتياجات ومطالب أبنائها بالخارج، حيث يسمح المشروع للمصريين بالخارج استيراد سيارات لهم للاستعمال الشخصي.

وقال النائب أحمد أبو زيد أن مشروع القانون جاء استجابة من الحكومة لمطالب المصريين المقيمين في الخارج بفتح باب قبول التحويلات النقدية لمدة إضافية لهم ولأفراد أسرهم المقيمين معهم حتى يستفيد من لم يسبق له الاستفادة بالمبادرة من الحصول على التيسيرات .

وأضاف " أحمد أبو زيد " أن «مبادرة سيارات المصريين بالخارج» تدعم الاقتصاد المصري وتوفر العملة الصعبة وميزة حيوية للمصريين المقيمين في الخارج بإعفاء سياراتهم الخاصة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم .

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النائب أحمد أبو زيد مجلس النواب قانون التيسيرات للمصريين بالخارج
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