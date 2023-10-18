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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مياه بني سويف: ضعف المياه عن بعض المناطق لمدة 48 ساعة

قطع المياه
قطع المياه
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، ضعف المياه عن مدينة بني سويف، وذلك اعتبارا من الساعة 8 من مساء اليوم الأربعاء الموافق 18/10/2023 وحتي الساعة 8 من مساء يوم الجمعة الموافق 20/10/2023 لمدة 48 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الضعف نظراً للقيام بإعمال تطهير بمروق رقم ١ بمحطة مياه أبو سليم بمركز بني سويف.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.
وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

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مياه بني سويف ضعف المياه عن بعض المناطق لمدة 48 ساعة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف
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