« الوطنية للانتخابات» تواصل تلقي اعتراضات مرشحي رئاسة الجمهورية

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تلقي اعتراضات وتظلمات المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية، بعد إعلان نشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكّين أو المؤيدين لكل مرشح في الجريدة الرسمية.

وكانت حددت الهيئة الوطنية يومي الثلاثاء والأربعاء لتلقي الاعتراضات، وتستمر مدة فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات اعتبارا من 19 إلى 21 أكتوبر وإخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر.

يأتي ذلك بعد إقرار القائمة المبدئية لمرشحي رئاسة الجمهورية٢٠٢٤ الذين تقدموا بأوراقهم وتتضمن عدد التزكيات من أعضاء مجلس النواب، وتأييدات المواطنين عقب فحصها.

وكان المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أول من تقدم بأوراقه عن طريق وكيله المستشار الدكتور محمود فوزي، السبت الماضي إلى لجنة تلقي طلبات الترشح بالهيئة الوطنية للانتخابات، التي يترأسها المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة.

أما المرشح الثاني، هو فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي تقدم بأوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، الأحد الماضي وتضمنت 30 تزكية من أعضاء مجلس النواب.

والمرشح الثالث هو عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، الذي تقدم الإثنين الماضي بأوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية بـ 27 تزكية من أعضاء مجلس النواب.

وجاء حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري كمرشح رابع وأخير والذي تقدم بأوراق ترشحه أمس الإثنين، بتزكية 46 نائبًا و68 ألف توكيل من المواطنين.

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات وقوفها على مسافة واحدة من سائر راغبي الترشح في جميع الحقوق والواجبات التي حددتها ضوابط دستورية وقانونية، فضلًا عن القرارات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية وإجراءاتها.

وتضمن الجدول الزمني الذي سبق أن وضعته الهيئة يوم 8 نوفمبر كآخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المترشحين للرموز الانتخابية وفقا لأسبقية التقدم بطلبات الترشح، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر.