القوات الجوية الأوكرانية تشن 15 غارة على مواقع روسية خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأربعاء، أنه خلال اليوم الماضي، شنت قوات الدفاع الأوكرانية 15 غارة استهدفت الجيش الروسي ومجموعات الأسلحة والمعدات العسكرية وثلاث ضربات على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن الهيئة قولها - في بيان لها - "تواصل قوات الدفاع الأوكرانية الدفاع في شرق وجنوب أوكرانيا، وتنفذ العملية الهجومية في اتجاه ميليتوبول والعمليات الهجومية في اتجاه باخموت، وتحرير الأراضي المحتلة مؤقتا خطوة بخطوة، والحصول على موطئ قدم. على الخطوط المحققة".

وأضاف البيان أنه في بداية اليوم، شن الجيش الروسي هجوما صاروخيا على مبنى سكني في وسط مدينة زابوروجيا، ما أدى إلى مقتل وإصابة وفقد مدنيين.

وبحسب هيئة الأركان العامة، فقد وقع 69 اشتباكا قتاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية.