محافظ جنوب سيناء يفتتح معرضا للسلع الغذائية المخفضة بدهب

واصل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، افتتاحاته لمعارض السلع الغذائية المخفضة في إطار تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، حيث افتتح بمدينة دهب، أحد هذه المعارض؛ وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بخفض الاسعار للسلع الأساسية، بنسب تتراوح من 15 إلى 25% بعدد من السلاسل التجارية والسوبر ماركت .

وجاء ذلك بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات وفيرة وأسعار مخفضة تتناسب معهم .

وقال المحافظ: إن محافظة جنوب سيناء خلال الفترة الماضية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية قامت بالتنسيق مع مديرية التموين بطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، دلتا ماركت بكل مدن جنوب سيناء لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة من 15 إلى 25% ، يأتي ذلك تطبيقا لتوجيهات الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية اعتبارا من السبت 14 أكتوبر بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين، حيث ستتابع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق.

وأضاف المحافظ أنه طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية تم تحديد سبع مجموعات سلع رئيسة، تم تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وهذه السلع هي : الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز.

وشدد اللواء خالد فوده على أهمية إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين.

ووجه مسئولي مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية، بمتابعة تطبيق المبادرة بمختلف مدن المحافظة، وتشديد الرقابة على الأسواق، ومنافذ بيع السلع الغذائية .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، ونائب رئيس مدينة دهب، وإبراهيم الحارون مدير تموين جنوب سيناء، وعدد من مشايخ وعواقل مدينة دهب.

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