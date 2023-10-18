تعرف على سعر العملات اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023

استقرت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 18اكتوبر 2023 ، بشكل ملحوظ بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر ( العملة الاوروبية الموحدة ) اليورو في البنك المركزي المصري نحو 32.62 جنيه للشراء و32.73 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الجنيه الاسترليني ، امام نظيذه المصري ، فى البنك المركزي المصري نحو 37.58 جنيه للشراء و37.71 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.27 جنيه للشراء و34.40 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم ، نحو 20.63 جنيه للشراء و20.70 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.21 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.

ثبت متوسط سعر صرف الدولار الأسترالي امام الجنيه في البنك المركزي المصري عند نحو 19.57 جنيه للشراء، و19.66 جنيه للبيع.

اما عن اسعار صرف العملات العربية ، امام الجنيه المصري ، و اكثرها انتشارا واقبالا ( الريال السعودي، الدينار الكويتي، و ابدرهم الاماراتي) فقد سيطرت حالة الاستقرار عليها بداية اليوم .

سجل متوسط سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع .

واستقر متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري بداية تداولات اليوم ، نحو 99.70 جنيه للشراء و100.05 جنيه للبيع .

سجل متوسط سعر الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.75 جنيه للشراء، و82.13 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.62 جنيه للبيع

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.44 جنيه للشراء، و8.48 جنيه للبيع.