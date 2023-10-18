أولى ثمار اتفاقية التآخي بين مدينتي دهب المصرية وبولس خرسيخوس القبرصية.. صور

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أحد المطاعم اليونانية الكبرى بمنطقة دهب اسكوير في مدينة دهب، في إطار اتفاقية التآخي الذي قام بها محافظ جنوب سيناء مدينة اراكليون بجزيرة كريت باليونان، بين مدينة دهب القبرصية مع دهب المصرية ، وكان في استقباله توني كازا مياس مالك مشروع دهب سكوير وعدد من إدارة المول.

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته لزيادة الأنشطة وتنوعها بمنطقة دهب اسكوير ودعا لاستكمال باقي الأنشطة في إطار توفير عناصر جذب مختلفة متنوعة بالمدينة، وفتح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

من جانبه عبر توني كازامياس عن شكره العميق للمحافظ و جميع الاجهزه المعنيه ورئيس المدينة والعاملين بها.كما عبر عن شكره لشيوخ القبائل البدو والعواقل للحفاظ علي هذا المشروع الكبير الذي ينقل دهب نقلة حضارية كبيرة .

كان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد وقع في أغسطس الماضي على اتفاقية تآخي بين مدينة دهب المصرية ومدينة بولس خرسيخوس القبرصية ووقع من الجانب القبرصى يوتس باباخريستوفى عمدة المدينة، ومدينة خرسيخوس تعني دهب باللغة اليونانية.

جاء ذلك بحضور بعض عمداء المدن المجاورة، وأعضاء البرلمان القبرصي، ونائب وزير السياحة القبرصي، والسفير المصري لدى قبرص عمرو حمزة، ومبعوث الحكومة القبرصية وعدد من رجال الأعمال المصريين، كما جرى تبادل الهدايا التذكارية والدروع بين الجانبين.

يأتي ذلك تتويجا لزيارة محافظ جنوب سيناء التي أجراها المحافظ لدولة قبرص ولقائه بكبار المسئولين عن تنشيط الحركة السياحية ورجال الأعمال القبارصة، وفي إطار الجهود الجارية لمحافظ جنوب سيناء لتنشيط السياحة وفتح أسواق أوروبية جديدة واعدة.

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