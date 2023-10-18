رئيس الكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الامريكية يدعو للصلاة عقب الهجوم على المستشفى الانجليكاني في غزة

قال الأسقف مايكل كاري رئيس الكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الامريكية، لقد تمت دعوتنا جميعًا في الأيام القليلة الماضية للانضمام إلى رئيس الأساقفة حسام نعوم والبطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، وكذلك البابا فرنسيس ورئيس الأساقفة جاستن ويلبي، للصلاة بحرارة من أجل جميع الذين تأذوا أو تضرروا أو تعرضوا للأذى. قتل في هذا الصراع.



وأضاف “كاري” في بيان صادر عنه منذ قليل ، عقب الهجوم على المستشفى الانجليكاني في غزة، بأن قلبه يؤلمه عندما يتذكر زيارته للمستشفى الأهلي عام 2018 خلال أسبوع الآلام للقاء الطواقم الطبية وجميع أفراد تلك الخدمة الرائعة. لقد كانوا ملتزمين بشغف تجاه أي شخص يحتاج إليه، أعرف شخصيًا مدى أمانة الأساقفة في الصلاة. أثناء الجراحة والتعافي، صليتم من أجلي ومن أجل شفائي، وأنا ممتنة وشاكرة أكثر مما يمكن أن تقوله الكلمات.



وتابع رئيس الكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية: الآن، أطلب منكم أن تصلوا بحرارة من أجل مسقط رأس الديانات الإبراهيمية ومن أجل جميع شعبها. صلوا من أجل أولئك الذين تعرضوا للأذى أو الأذى أو القتل، بغض النظر عمن هم أو من فعل ذلك. وصلوا أيضًا من أجل قادة وشعوب المنطقة بأكملها، لكي يتذكروا رحمة الله، وأن يجدوا الطريق إلى السلام العادل حيث يعيش الجميع بأمن وأمان كما يريد الله.



واستطرد “كاري” ، صلوا هذا الأسبوع من أجل الرئيس بايدن، لكي يكون مدافعًا عن الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى الغذاء والماء والدواء – ومن أجل الراحة والعزاء لأولئك الذين نزحوا وأولئك الذين يعانون من أحبائهم المكلومين.

واختتم الأسقف مايكل كاري رئيس الكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الامريكية، البيان قائلاً: أرجو أن تشاركوني في الدعاء:الإله الأزلي الذي في ملكوته الكامل لا يستل سيف أما سيف البر فلا قوة تعرفه إلا قوة المحبة: هكذا انشر روحك بقوة يجوز جمع كل الشعوب تحت راية أمير السلام كأبناء لأب واحد؛ لمن يكون السيادة و المجد الآن وإلى الأبد. آمين.