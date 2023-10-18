حملة زهران تعلن وقف أنشطتها الدعائية والانتخابية ثلاثة أيام حدادًا على ما تم بحق الفلسطينيين

‏يعرب المرشح الرئاسي فريد زهران عن خالص استنكاره للجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى المعمداني بغزة والذي أسفر عن استشهاد أكثر من ١٠٠٠ فلسطيني معظمهم من المصابين داخل المستشفى.

وأشار «زهران» إلى هذه الجريمة النكراء لا يجب أن تمر مرور الكرام ولا ينبغي أن يستمر الصمت المخزي للعالم على هذا التبجح والانحطاط، ولا يليق بالعالم الذي يدعي التقدم أن يصمت عن جريمة حرب كهذه التي يرتكبها رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة التي تمارس إبادة جماعية على ٢ مليون مواطن فلسطيني يقتلون بدم بارد داخل قطاع غزة.

وتابع: إننا نطلب من السلطات المصرية سرعة التدخل بأي ثمن لإنقاذ الوضع داخل قطاع غزة، فضلًا عن إتاحة المجال للشعب المصري للتعبير عن غضبه تجاه هذه الجريمة الوحشية وغير الأخلاقية التي أعادت إلى الأذهان مجزرة بحر البقر وأبو زعبل ودير ياسين وغيرها من سلاسل الإجرام الذي ترتكبه تلك العصابة.

واختتم: كما نعلن أننا سنتوقف عن أي أنشطة دعائية أو انتخابية لمدة ٣ أيام حدادًا على ما تم بحق الفلسطينيين، وندعو الرئيس السيسي للقاء مع القوى الوطنية لبحث هذه التطورات الخطيرة على الأمن القومي والتي تحتاج إلى اصطفاف وطني يتجاوز لحظة الانتخابات الحالية.