تضامنا مع فلسطين.. نجل «الموجي» يحجب أغنية «اسأل روحك» بعد عرضها على قناة إسرائيلية

نجح أمين الموجي نجل الموسيقار محمد الموجي في حجب أغنية "اسأل روحك" لكوكب الشرق أم كلثوم من قنوات "يوتيوب"، وذلك تضامنا مع ما يحدث في غزة، بعد أن اكتشف بالصدفة عرضها على إحدى القنوات الإسرائيلية التي سبق وحصلت على حقوقها من شركة عالم الفن.

والأغنية من كلمات عبد الوهاب محمد، وألحان محمد الموجي، وتغنت بها كوكب الشرق أم كلثوم عام 1970.

يأتي ذلك في إطار سلسلة حذف ألحان وأغنيات الموسيقار الراحل محمد الموجي من قنوات "يوتيوب"، حيث وصل عدد الأغاني المحذوفة حتى الآن حوالي 65 أغنية، والتي بدأت مؤخرا على أثر الدعوى التي أقامها نجل الموسيقار خلال الفترة الماضية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصطفى جابر، مدير شركة ستارز للإنتاج الفني وشقيقه المنتج محسن جابر، وطالب فيها بحقه الشرعي في استغلال ألحان وأغاني وموسيقى والده والتي حصل عليها جابر من بعض ورثة الموسيقار الراحل وليس جميعهم.

وقال المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص بنجل محمد الموجي، في بيان صحفي: إن المحكمة الاقتصادية نظرت في الدعوى التي أقامها أمين الموجي، وجاء نتيجتها حجب عدد من أغاني والده على قنوات شركة مزيكا عبر يوتيوب.

ووجه أمين الموجي، إنذارا إلى مصطفى جابر، في شهر أغسطس الماضي، بعدم استخدام وعرض ألحان محمد الموجي لعدم الحصول على موافقة كل الورثة، ولكن جابر لم يستجب لهذا الإنذار.

أما مصطفى جابر، فقد تعاقد في عام 2005 مع بعض ورثة محمد الموجي باستغلال كامل نصيبهم الشرعي في المصنفات الفنية في الأعمال المملوكة للموجي بما تشمله من ألحان وأغاني وموسيقى.

