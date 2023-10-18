رئيس جامعة الأقصر يبحث التعاون المشترك مع وفد معهد تكنولوجيا المعلومات.. صور

التقى الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وفد معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات؛ لبحث التعاون المشترك، واستعراض الخدمات التي يوفرها المعهد في مجال تكنولوجيا المعلومات لطلبة الجامعة؛ على مستوى متميز من الدقة، والمهارة؛ بما يسهم في تخريج كوادر قادرة على دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات في المجتمع.

وأكد رئيس جامعة الأقصر، - خلال اللقاء - على حرص الجامعة على دعم وتأهيل خريجي الجامعة بحزمة من برامج التدريب؛ لمواكبة تغيرات واحتياجات مجال تكنولوجيا المعلومات وتؤهلهم لسوق العمل، والعمل على تنمية روح التطوير والابتكار لديهم، وتشجعيهم على استثمار عقولهم فى بناء مستقبلهم، وهو ما يتوافق مع رؤى الجمهورية الجديدة، وتحقيق خطة الدولة فى الاتجاه إلى تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم.

حضر اللقاء، الدكتور أسامة أبو النصر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، والدكتور محمد رمضان سعدي، المدير التنفيذي لمركز المعلومات، والدكتورة أمانى أشرف، مدير وحدة التحول الرقمى بالجامعة، وضم وفد المعهد كل من: المهندس أحمد صلاح، مدير فرع المعهد بسوهاج وقنا، والمهندس محمود عبد الخالق، والمهندس محمد صلاح، وعبدالرحيم يوسف.

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