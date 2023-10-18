أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ«مستقبل وطن» تناقش خطة عملها وتكثف لقاءاتها بالمحافظات

عقدت أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اجتماعا دوريا لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، في مقر الحزب الرئيسي.



حضر الاجتماع؛ الأمناء المساعدون وأعضاء هيئة مكتب أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وناقش الاجتماع عددًا من الملفات الخاصة بأمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستعدادات للاستحقاق الانتخابي المقبل، كما تضمن تقييم خطة العمل خلال الفترة الماضية، في ظل الحراك الذي يشهده الحزب على الصعيدين التنظيمي والسياسي.



وأشار النائب محمد كمال مرعي أمين أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى تنظيم سلسلة من الجولات الميدانية في مختلف المحافظات، والحرص على الاستماع للمواطنين في المصانع وأصحاب المشروعات، والتحاور معهم بهدف التيسير وتقديم الدعم.



وأكد أمين أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دعم حزب مستقبل وطن للرئيس عبد الفتاح السيسي، في سباق الانتخابات الرئاسية القادمة، استكمالا لخطط التنمية، لافتا إلى إطلاق حملات توعية للمواطنين والشباب حول ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.



كما تمت مناقشة مقترحات الأعضاء، بشأن آليات تعزيز التواصل التنظيمي بين الأمانة على المستوى المركزي، فضلًا عن مناقشة الإطار العام لاستراتيجية وخطة عمل أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.

