الكنيسة الأسقفية في القدس تدين بشدة المذبحة التي وقعت في المستشفى الأهلي العربي بغزة

أدان المطران حسام الياس ناعوم رئيس الأساقفة الأنجليكاني في القدس، بأشد العبارات علي الهجوم الوحشي التي استهدف المستشفى الأسقفي الأهلي الأنجليكاني في غزة أثناء الغارات الجوية الإسرائيلية هناك ، واصفا بأنه الهجوم الفظيع الذي وقع في قلب غزة .

وأضاف رئيس الأساقفة الأنجليكاني في القدس، في البيان الصادر عنه منذ دقائق قليلة ، بان التقارير الأولية تشير إلى خسارة عدد لا يحصى من الأرواح، وهو مظهر لما لا يمكن وصفه إلا بأنه جريمة ضد الإنسانية. تعتبر المستشفيات، بموجب مبادئ القانون الإنساني الدولي، ملاذات آمنة، إلا أن هذا الاعتداء تجاوز تلك الحدود المقدسة.

وتابع المطران “ناعوم” : لقد استجبنا لنداء رئيس أساقفة كانتربري جوستين ويلبي والقائد الروحي للكنيسة الأنجليكانية في العالم، الذي دعا إلى حماية المرافق الطبية وإلغاء أوامر الإخلاء. ومن المؤسف أن غزة لا تزال محرومة من الملاذات الآمنة. إن الدمار الذي شهدناه، إلى جانب الاستهداف التدنيسي للكنيسة، يضرب جوهر اللياقة الإنسانية. ونحن نؤكد بشكل لا لبس فيه أن هذا الأمر يستحق الإدانة والعقاب الدولي. نداء عاجل يتردد صداه للمجتمع الدولي للوفاء بواجبه في حماية المدنيين وضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال المروعة اللاإنسانية. وإذ نحزن على فقدان عدد لا يحصى من الأرواح التي قضت نحبها في مبانينا، فإننا نعلن يوم حداد في جميع كنائسنا ومؤسساتنا.

واختتم المطران حسام الياس ناعوم رئيس الأساقفة الأنجليكاني في القدس، بيانه بهذه الكلمات : إننا نناشد أصدقائنا وشركائنا والأفراد ذوي النوايا الحسنة أن يقفوا متضامنين، حدادًا معنا على الاعتداء الشنيع على موظفينا المتفانين والمرضى الضعفاء. نهاية. وفي هذا الصدد، سيتم عقد مؤتمر صحفي غدًا الأربعاء 18 أكتوبر، وسنعلن عن كل التفاصيل .