محافظ الأقصر حول مبادرة خفض الأسعار: "التحديات صعبة في العالم أجمع".. صور

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء الثلاثاء، اجتماعًا مع كبار التجار للسلع الغذائية، للوقوف على أعمال المبادرة التى أطلقها رئيس مجلس الوزراء، لخفض أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة تتراوح بين 15 و25 %.

وقال محافظ الأقصر، أن التحديات صعبة على مستوى العالم أجمع، وخاصة في المنطقة، وشكر التجار على استجابتهم للدعوة من أجل تخفيف العبء على أرباب الأسر، ولذا سيتم تنفيذ ما تم التوافق بشأنه مع التجار؛ من أجل تفعيل مبادرة خفض الأسعار، وسنتابع التنفيذ أولا بأول.

ووجه المحافظ، التجار بضرورة زيادة المعروضات بالشوادر الثابتة وإرسال سيارات للأماكن النائية كالحواجر والنجوع، والتأكيد على عدم نقص المخزون الاستراتيجي لسلع المحافظة، وهو ما ينعكس إيجابا على توافر وانخفاض السلع واستقرار الأسواق.

فيما قال وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن هذه المبادرة تشمل السكر والأرز والزيت الخليط والفول والعدس، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والسمن، والمكرونة، وكذا منتجات الدواجن والبيض، مشيراً إلى أن هذه المبادرة هى استمرار المبادرات التى تمت سلفا لإقامة أكثر من معرض لبيع السلع بأسعار مخفضة والتى لاقت اقبالا شديدا من المواطنين، كما تشارك فى هذة المعارض الشركة المصرية لتجارة الجملة والغرفة التجارية بالأقصر ورؤساء المراكز والمدن.

وأكد وكيل وزارة التموين، على استمرار تلك المعارض والتوسع فى انتشارها على مستوى المحافظة، لافتاً إلى التزام كبار التجار بتسليم تجار التجزئة فواتير مدون عليها الأسعار المخفضة لضمان وصول هذه السلع المخفضة لأكبر عدد من المواطنين على مستوى المحافظة.

حضر الاجتماع، الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، وعبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين، وجابر البدري مدير هيئة سلامة الغذاء بالمحافظة، وصلاح زكريا مدير فرع الأقصر لحماية المستهلك، ومحمد يحيى نائب رئيس الغرفة التجارية، وكبار التجار للسلع الأساسية وأصحاب سلاسل الإمداد من مراكز المحافظة المختلفة.

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