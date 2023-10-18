وفد «الرعاية الصحية» يتفقد أعمال تطوير مستشفى الأقصر الدولي.. صور

تفقد وفد الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، جهود الهيئة بمحافظة الأقصر، ومدى رضا المنتفعين من الخدمات الصحية المقدمة لهم، وكذا فتح مراكز جديدة للزمالة المصرية.

واستقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وفد هيئة الرعاية الصحية وقاموا بجولة تفقدية لأعمال تطوير مستشفى الأقصر الدولى ونسب الانتهاء من كل مرحلة من المراحل، مشددا على الانتهاء والتسليم فى المواعيد المقررة سلفا، كما أهدى الدكتور أحمد السبكي درعا لمحافظ الأقصر تقديرا لجهوده فى مجال الصحة بالمحافظة.

ومن جانبه، أشاد محافظ الأقصر بالمنظومة الطبية بالمحافظة، والقائمين عليها من كوادر بشرية متميزة، مؤكدا أن القيادة السياسية تولى اهتمام خاص بصحة المواطنين وهيئة الرعاية الصحية، وذلك ظهر جليا فى اختيار محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، مما يجعلها مستقبلا مركزا جاذبا للسياحة العلاجية ومقصد لدارسين العلوم الطبية.

وكان محافظ الأقصر قد استقبل وفد الهيئة وفد الهيئة برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور حسام حسنى أمين عام الزمالة المصرية، والدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، كما ضم الوفد الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، واللواء شريف بلال مدير عام إدارة المشروعات الهندسية بالهيئة، والدكتور أحمد البرعي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور أحمد عثمان مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور عبد السلام عبد المنعم من الزمالة المصرية.

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