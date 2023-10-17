المؤتمر: قصف قوات الاحتلال مستشفى المعمداني مجزرة وحشية وكارثة إنسانية

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الغاشمة بالمستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين بعد قصف مستشفى يضم نساء وأطفالا ومدنيين أبرياء هي مجزرة وحشية، وجريمة بحق المدنيين العزل، و تعديا سافرا على أحكام القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي واستمرار لانتهاج سياسات العقاب الجماعي ضد أشقائنا في غزة .

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر فى تصريحات صحفية إلي أن قصف القوات الإسرائيلية لمستشفى المعمداني سيؤدي إلى انفجار الأوضاع ويخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري، لوقف غطرسة الاحتلال ووقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني فورا، ورفع جميع أشكال العقوبات الجماعية، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، ومحاسبته إسرائيل على ما تقترفه من إبادة جماعية بحق المدنيين العزل.

وأكد فرحات أن الموقف المصري و مجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي يبذلها سيظل يذكرها التاريخ لوقف تلك الحرب الغير إنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وستظل مصر المساند الأكبر للقضية الفلسطينية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني .