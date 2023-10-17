الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا غير رسمي مع نظيريه الكازاخستاني والأوزبكي

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إنه بعد سلسلة من المحادثات في بكين، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا غير رسمي مع نظيريه الكازاخستاني والأوزبكي قاسم جومارت توكاييف وشوكات ميرزيوييف.

وأضاف بيسكوف في تصريحات أوردتها وكالة تاس الروسية أنه "بعد اتصالات العمل الرسمية في بكين، عقد زعماء روسيا وكازاخستان وأوزبكستان اجتماعا غير رسمي ويواصلون مناقشة المسائل الراهنة، بما في ذلك ما يتعلق بالمحادثات التي جرت قبل عدة أيام في بيشكيك".

وفي ذات الإطار، التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيس الحكومة الانتقالية الباكستانية، أنوار الحق كاكر، في بكين.

وأشار بوتين - خلال اللقاء حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية - إلى أن روسيا أرسلت إلى باكستان مليون طن من الحبوب، مؤكدا على الشراكة الودية بين البلدين.

يذكر أن هذا هو الاجتماع الشخصي الأول للطرفين منذ أن أدى أنوار الحق كاكر اليمين الدستورية كرئيس للحكومة الانتقالية، في 14 أغسطس 2023.

وقد وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة في المنتدى الدولي "حزام واحد - طريق واحد".

ويحضر الرؤساء منتدى "حزام واحد طريق واحد" في بكين.. ويتضمن برنامج بوتين سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش المنتدى، والتقى بالفعل بزعماء فيتنام ولاوس ومنغوليا وباكستان وتايلاند.. وتتضمن خطط الغد إجراء محادثات واسعة النطاق مع الرئيس الصيني شي جين بينج.