رسمياً.. افتتاح كلية العلوم بجامعة الأقصر لتقليل الاغتراب.. صور

شهدت جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، افتتاح كلية العلوم، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على بدء الدراسة رسمياً بكلية العلوم جامعة الأقصر، مع بداية العام الجامعي 2023/2024.

حضر حفل افتتاح كلية العلوم، الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور لفيف من القيادات الجامعية والتنفيذيين، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الكلية في أجواء من البهجة.

ووجه الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه المستمر لجامعة الأقصر، وذلك في إطار الحرص على تطوير منظومة التعليم الجامعي، مهنئا أهل الأقصر، بافتتاح كلية العلوم وبدء الدراسة بها، لتقليل الاغتراب بين الطلاب أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وتحدث حسين، عن استكمال خطط الجامعة التطويرية حتى نهاية العام الدراسي الحالي سواء في كلية العلوم أو في كليات الجامعة الأخرى، حيث أسرد موقف البنية التحتية في مباني الجامعة وما هو مخطط عمله خلال هذا العام في مساحة ١٠٠ فدان المخصصة للجامعة بمدينة طيبة الجديدة.

فيما أعرب الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، عن سعادته بافتتاح صرح تعليمي جديد بجامعة الأقصر، يضاف لكليات الجامعة الست، مؤكدا أن جامعة الأقصر برئاسة الدكتور حمدي حسين، شهدت العديد من الإنجازات والتوسعات التي ساهمت في تعزيز مكانة الجامعة وإتاحة الفرصة لشباب وأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، على تقليل الاغتراب والحصول على خدمة تعليمية متميزة.

وأوضح زين الدين، أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا مثمرا مع جامعة الأقصر وكلية العلوم، طبقا للبروتوكول الموقع بين الجانبين، والذي يقضي بحصول طلاب جامعة طيبة التكنولوجية على تدريبات عملية في معامل كلية العلوم، وفي المقابل تتيح جامعة طيبة التكنولوجية لطلاب جامعة الأقصر، استغلال المدرجات والقاعات الدراسية وملاعب الجامعة والمسرح وقاعة المؤتمرات.

وقال الدكتور محمود النوبي آدم، عميد كلية العلوم: إن الجامعة تضم كلية العلوم بجامعة الأقصر عدة معامل منها :"الكيمياء، الجيولوجيا، الفيزياء، النبات، الحيوان"، وكافيتريا، وملعب متعدد الأغراض، والمكاتب الإدارية، بجانب ملعب الكلية.

وتم خلال الحفل، تكريم بعض القيادات الجامعية، التي ساهمت في ظهور كلية العلوم للنور، كما تم تكريم الدفعة الذهبية من طلاب كلية العلوم وبعض الطلاب المتفوقين، واختتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية.

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