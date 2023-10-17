ads
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يختتم زيارته الرعوية لميلانو وڤينيسيا ويصل أرض الوطن

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصل إلى أرض الوطن، مساء اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عائدًا من إيطاليا بعد انتهاء زيارته الرعوية لميلانو وڤينيسيا، استغرقت ثمانية أيام.

كان قداسة البابا قد غادر مطار مالبينسا الدولي، بميلانو الساعة السادسة وربع بتوقيت إيطاليا، وكان في وداعه السفيرة منال عبد الدايم القنصل العام بميلانو، وصبري شكري مندوب العلاقات العامة بالقنصلية، والأنبا أنطونيو أسقف ميلانو، نيافة الأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا، وعدد من الآباء كهنة ميلانو والسويد، ورهبان دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو.

دشن قداسة البابا خلال الزيارة كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف الرامي بميلانو، وكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بڤينيسيا، التي افتتحها لتكون مقرًا لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بأوروبا، وعقد فيها على مدار يومين، سيمينارًا لأساقفة أوروبا.

كما التقى قداسته خلال الزيارة مجمعي كهنة إيبارشية ميلانو ورهبان دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو، وشعب وخدام وشباب ميلانو.

وتسلم قداسة البابا رفات القديس أنيانوس البطريرك الثاني للإسكندرية، وذلك خلال استقباله بطريرك ڤينيسيا فرانشيسكو موراليا، كما تسلم في ميلانو رفات القديسين أمبروسيوس وأغسطينوس ومار بقطر.

رافق قداسته خلال الزيارة وفد تكون من أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا غبريال أسقف بنى سويف، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا.

 

ads
البابا تواضروس الثاني ميلانو وڤينيسيا البابا تواضروس بابا الإسكندرية إيبارشية ميلانو
ads