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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

في استجابة سريعة .. محافظ الفيوم يسلم بيان نجاح طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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سلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بيان النجاح الخاص بالطالبة مريم شعبان عبدالرحمن من ذوي الإحتياجات الخاصة، بشأن حصولها على شهادة التلمذة الصناعية، والتى وجدت صعوبة في استخراجه نظراً لظروفها، وذلك بحضور ذويها، وصديقتها الطالبة شهد جمال حامد عبد السميع من ذوي الإحتياجات الخاصة أيضاً.

كان محافظ الفيوم قد إلتقى ـ أمس ـ بالطالبة مريم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين واستمع لمطلب ذويها، بشأن صعوبة استخراج بيان نجاح لها

ووجه المحافظ مسئولي مديرية التربية والتعليم، بسرعة استخراج البيان لاعتماده، وتم استخراجه واعتماده من قبل محافظ الفيوم وتسليمه للطالبة اليوم.

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