تل أبيب في مرمى النيران.. أول رد من المقاومة الفلسطينية على استهداف مستشفى المعمداني

أفاد موقع "روسيا اليوم" في نبأ عاجل له بأن كتائب القسام وجهت ضربات صاروخية متتالية كبيرة على تل أبيب وريشون لتسيون وعسقلان وعدد من المناطق في إسرائيل.

كما قصفت القسام مدينة سديروت ومجمع "مفتاحيم" وتحشدات للقوات الإسرائيلية في أشكول وكفار عزة" بالصواريخ وقذائف الهاون، واستهدفت ايضا عددا من المواقع في غلاف غزة.

وأعلنت كتائب القسام قصف تجمع للجنود الإسرائيليين قرب مفكعيم برشقة صاروخية.

من جهتها، قالت سرايا القدس أنها قصف "تل أبيب" برشقة صاروخية "ردا على مجازر العدو بحق المدنيين" في قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صواريخ تطلق أطلقت من غزة نحو تل أبيب وعسقلان ومطار بن جوريون

