وزير التنمية المحلية : تنفيذ ٩٣٠٠ مشروع بـ١٤١ مليار جنيه في البحيرة



شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، المؤتمر الذى نظمه التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى بمجمع المؤتمرات بمدينة دمنهور تحت عنوان " حكاية وطن - البحيرة " بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتورة نفين الكاتب عضو مجلس التحالف الوطنى واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، إضافة إلى عدد كبير من قيادات وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطنى وممثلى الأزهر الشريف والكنيسة القبطية والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والشباب من أبناء المحافظة .



خلال المؤتمر تم عرض فيلم وثائقى حول الإنجازات والمشروعات التنموية والخدمية التى قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ ٢٠١٤ وحتي ٢٠٢٣ ، وكذلك تقديم عروض فنية لكورال مواهب البحيرة، اللذين يقدمون باقة من أشهر الأغاني الوطنية.



في كلمة له خلال المؤتمر .. أشاد اللواء هشام آمنة بالدور الحيوي الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل التنموي علي أرض جميع المحافظات ، وأشاد بدور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الحكومة في عملية التنمية وخدمة الملايين من المواطنين علي أرض محافظات الجمهورية .



كما هنأ مواطني محافظة البحيرة وقياداتها التنفيذية والشعبية علي الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى لقرية الابعادية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي تعتبر مبادرة شعبية وتنموية تاريخية و غير مسبوقة تشهدها الدولة المصرية وتخدم حوالي ٦٠ مليون مواطن في قري الريف المصري ، مشيداً بالدور العظيم لشباب مبادرة حياة كريمة الواعد علي أرض محافظة البحيرة وجميع المحافظات .

كما أشاد آمنة بالدور المهم الذي قام به المحافظين الذين تولوا منصب محافظ البحيرة خلال فترة تولي الرئيس السيسي ومن بينهم الدكتور محمد سلطان والمهندسة نادية عبده ، لافتاً إلي أن حجم العمل الذي شهدته محافظة البحيرة في عهد الرئيس السيسي غير مسبوق وضخم وبلغت تكلفة المشروعات التي تم الانتهاء منها ودخولها الخدمة بالاضافة الي بعض المشروعات الجاري الانتهاء منها خلال تلك الفترة حوالي ١٤١ مليار جنيه لتنفيذ حوالي ٩٣٠٠ مشروع في مختلف المجالات والقطاعات وذلك بخلاف تكلفة مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في المرحلة الأولي والتي بلغت تكلفتها حوالي ٤٤ مليار جنيه وذلك في مراكز "دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادى النطرون" بإجمالى 43 قرية رئيسية 238 وحدة قروية وأكثر من 3940 تابع ، بالإضافة لعدد آخر من المشروعات القومية الجارية في بعض القطاعات الخدمية والنقل والتجارة .

وأضاف وزير التنمية المحلية انه تم الانتهاء من العديد من مشروعات " حياة كريمة " ودخولها الخدمة أمام المواطنين وجاري الانتهاء من بعض المشروعات المتبقية وعلي رأسها " الصرف الصحي " ، موضحاً ان الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي استعادت ريادتها العربية والاقليمية والأفريقية ، بالإضافة إلى عودة الأمن والأمان والاستقرار لكل ربوع الوطن بعد القضاء علي الارهاب وبناء مؤسسات الدولة .

كما قدم الشكر لرجال الأعمال والمستثمرين والقطاع الخاص بمحافظة البحيرة والذين قاموا بدور وطني مهم في دعم جهود الدولة المصرية خلال الفترة الماضية ودفع الجهود التنموية والاستثمارية في ظل اهتمام رئاسي كبير من الرئيس السيسي بالتواصل مع المستثمرين والعمل علي حل مشاكلهم .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي القرارات التاريخية الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلي للاستثمار لدعم وتشجيع المستثمرين والوقوف بجانبهم وحل أي مشكلاتهم لزيادة استثماراتهم ، مشيدا باهتمام الرئيس السيسي بدعم عملية التنمية علي أرض المحافظات ، واكد ان البحيرة محافظة واعدة ينتظرها مستقبل باهر لتحسين حياة أبناءها .

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