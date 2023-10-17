ماينز الألماني يفسخ عقد لاعب عربي لتضامنه مع فلسطين

قرر نادي ماينز الألماني، اليوم الثلاثاء، إيقاف لاعب الفريق أنور الغازي وفسخ تعاقده، بعد تضامنه مع فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي وعمليات القصف في قطاع غزة.

نشر النادي الألماني، بيانًا، يوضح من خلاله فسخ عقد المغربي أنور الغازي، بسبب تضامنه مع فلسطين، التي تتعرض لهجمات لا إنسانية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

جاء في بيان ماينز: «أعفى نادي ماينز أنور الغازي من مهامه التدريبية والمتعلقة بأيام المباريات».

وقال النادي في بيانه: «جاء القرار نتيجة لما نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبهذا اتخذ أنور الغازي موقفا من الصراع في الشرق الأوسط بطريقة لا يمكن تحملها بالنسبة للنادي».

وأضاف : «يحترم ماينز وجهات النظر المختلفة حول الصراع المعقد في الشرق الأوسط الذي يستمر منذ عقود، ومع ذلك فإن النادي ينأى بنفسه عن محتوى المنشور لأنه لا يتطابق مع قيم نادينا».

كان أنور الغازي نشر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: «هذه ليست حربًا، عندما يقطع طرفًا المياه والطعام والكهرباء على طرف آخر فهذه ليست بالحرب، عندما يمتلك طرفا أسلحة نووية فهذه ليست بالحرب، عندما يتم تمويل طرفا بملايين الدولارات فهذه ليست بالحرب».

وتابع الغازي: «عندما يستخدم طرفا صورًا بالذكاء الاصطناعي لينشر معلومات مضللة فهذه ليست بالحرب، وعندما تمنع مواقع التواصل الاجتماعي المحتوى من طرف واحد فقط فهذه ليست بالحرب».

واختتم: «هذا ليس صراعًا وهذه ليست حربًا، هذه إبادة عرقية ونحن نشاهدها تحدث مباشرة، من البحر إلى النهر فلسطين ستكون حرة».

أنور الغازي صاحب الـ28 عامًا، انضم إلى ماينز في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لسنة 2025، وخاض مع الفريق الألماني 5 مباريات، صنع خلالهم هدفًا وحيدًا.